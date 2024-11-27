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В ЕК пообещали увеличить расходы Евросоюза на оборону

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала увеличить расходы Евросоюза на оборону

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала в ближайшие пять лет способствовать увеличению расходов Евросоюза (ЕС) на оборону и укреплять оборонную промышленность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу», — сказала фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента, где в среду утверждают новый состав ЕК.

Глава ЕК также указала на необходимость улучшить военную мобильность ЕС и создавать общие европейские проекты по обороне.

«Вот почему Андрюс Кубилюс станет первым европейским комиссаром по обороне. Мы не можем тратить время, мы должны быть такими же амбициозными, насколько серьезны угрозы», сказала фон дер Ляйен, добавив, что выступит с планом по будущему европейской обороны в первые 100 дней.

24 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год. По его словам, президент РФ Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику».

В марте фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу необходимо продолжить политику усиления вооруженных сил стран, которые входят в блок, а также начать производство новых вооружений в целях обороны.

5 марта Еврокомиссия опубликовала первую в истории ЕС оборонно-промышленную стратегию. Документ предполагает развитие общих оборонных проектов внутри блока: к 2030 году 40% оборонных закупок стран ЕС должны проводиться на совместной основе.

Ранее Меркель призвала к диалогу с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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