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Еврокомиссия хочет объединить европейскую военную промышленность

ЕК предложила создать европейское агентство военной промышленности

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Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

В Европейской комиссии (ЕК) предложили создать новое европейское агентство, ответственное за развитие военной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕК подчеркнули, что одним из этапов военно-промышленной стратегии Евросоюза станет постепенное объединение европейской военной промышленности, а также вывод ее из-под контроля стран — членов ЕС и перевод под контроль Еврокомиссии.

В публикации отмечается, что к 2030 году необходимо совместно заказать 40% вооружений, а расходовать на это не менее 50% военного бюджета внутри ЕС.

Еврокомиссия также предложила «создать новое европейское агентство, ответственное за развитие военной промышленности ЕС — департамент готовности оборонной промышленности».

До этого стало известно, что Европейская комиссия предложит Евросоюзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее МИД Франции предупредил о критическом ударе по экономике ЕС после победы РФ.

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