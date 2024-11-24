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Меркель заявила о необходимости диалога с Россией по конфликту на Украине

Times: Меркель считает необходимым диалог с РФ по конфликту на Украине

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imago images/Sven Simon/Global Look Press

Киеву и его западным союзникам необходимо будет начать диалог с РФ об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью The Times.

Она также отметила, что поддерживает действия нынешних лидеров Евросоюза в том, как они оказывают помощь Украине.

«Однако, я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», — сказала Меркель.

Комментируя победу Дональда Трампа на выборах в США, она посоветовала европейским политикам сохранять искренность в общении с американским лидером и прислушиваться к его аргументам.

В другом интервью Меркель отмечала, что Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению вооруженного конфликта. Бывший канцлер подчеркнула, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение украинского кризиса.

Ранее Меркель заявила, что в 2014 году у Украины не было шансов на возвращение Донбасса.

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