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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала ЕС производить оружие нового поколения

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС нужно начать производить оружие нового поколения

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Tobias Hase/Global Look Press

Евросоюзу необходимо продолжить политику усиления вооруженных сил стран, которые входят в блок, а также начать производство новых вооружений в целях обороны. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

«Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения», — подчеркнула она.

По ее словам, главным вопросом с точки зрения безопасности Евросоюза является Украина.

5 марта Еврокомиссия опубликовала первую в истории ЕС оборонно-промышленную стратегию. Документ предполагает развитие общих оборонных проектов внутри блока: к 2030 году 40% оборонных закупок стран ЕС должны проводиться на совместной основе.

В конце февраля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне, должность которого может занять нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет выполнять роль «смотрящего» за Украиной.

Кроме того, сообщалось, что Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Ранее экс-генсек НАТО предложил альянсу отдавать Украине любое оружие.

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