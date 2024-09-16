Командир взвода БПЛА рассказал, как FPV-дроны изменили военные конфликты

Современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, против них нет никаких контрмер. Об этом заявил командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным «Гусар» в беседе с «Лентой.ру».

До недавних пор многие не придавали значения роли этих дронов, говоря об их ограниченной роли противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Однако все немного сложнее, объяснил военный.

«Это ПТУР, который стоит 40 тысяч рублей, и именно поэтому он стал таким массовым. БПЛА превратили войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», — пояснил Гусар.

9 сентября сообщалось, что в России запустили в серийное производство FPV-дроны линейки «Ключ», которые уже применяются на пяти направлениях спецоперации, в том числе и в Курской области.

В конце августа Вооруженные силы России начали испытывать в Херсонской области дроны «Сибирь», способные поднять две мины калибра 82 мм.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении аэродромной инфраструктуры ВСУ.