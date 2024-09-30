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Илон Маск предсказал битвы роев беспилотников в будущем

Илон Маск заявил о грядущей битве роев дронов, которая поразит воображение

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что скоро произойдет битва «роев беспилотников». Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«Грядут сражения роев дронов, которые поразят воображение», — написал миллиардер.

В мае Маск прогнозировал, что в войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, а определяющую роль в конфликтах будет играть качество конструируемых устройств.

В середине сентября командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в бригаде «Эспаньола» с позывным «Гусар» заявлял, что современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, и против них нет никаких контрмер. По словам военного, до недавних пор многие не придавали значения роли этих БПЛА, говоря об их ограниченной роли в качестве противотанковой управляемой ракеты.

В начале месяца сообщалось о запуске в России серийного производства FPV-дронов линейки «Ключ», которые уже применяются на пяти направлениях спецоперации, в том числе и в Курской области.

Ранее у США возникла проблема с поставками деталей для дронов.

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