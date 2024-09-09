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В Курской области начали применять новые беспилотники

Российские военные начали применять FPV-дроны «Ключ» на Курском направлении

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Ashley Chan/Global Look Press

В России запустили в серийное производство FPV-дроны линейки «Ключ», которые уже применяются на пяти направлениях спецоперации, в том числе и в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга» на полях всероссийского слета операторов боевых БПЛА «Дронница-2024», передает ТАСС.

«Наши дроны работают на нестандартных частотах. Дроны работают на пяти направлениях СВО, включая Курское. Поставляем до 2 тыс. дронов ежемесячно. Получаем отчеты от военнослужащих и модернизируем под текущие задачи», — сказал представитель центра.

В организации отметили, что в зависимости от боевых задач эти беспилотники могут оснащать различной нагрузкой. В линейку дронов входят 7 и 10-дюймовые аппараты, отметили в учебном центре.

В конце августа Вооруженные силы России начали испытывать в Херсонской области дроны «Сибирь», способные поднять две мины калибра 82 мм. Дальность его полета составляет до 10 километров, а с помощью камеры можно наблюдать за противником на расстоянии до 30 километров.

Ранее в России создали специальный закрытый мессенджер для военных.

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