ЦАХАЛ сбил дрон над Красным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила беспилотный летательный аппарат над Красным морем. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что еще один беспилотник был перехвачен силами противовоздушной обороны Израиля на севере Голанских высот — он летел к Израилю с востока.

До этого Израиль нанес авиаудары по финансовым объектам «Хезболлы» в Ливане незадолго до вступления в действие соглашения о прекращении огня.

Атака стала продолжением более ранних ударов, уточнили в ведомстве. Целями стали складское помещение, филиалы финансовой организации и пункт обмена валюты, который использовался для финансирования военной деятельности «Хезболлы», добавили в ЦАХАЛ.

Позже стало известно, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. По словам действующего президента США Джо Байдена, оно вступит в силу в среду в 5:00 мск.

Ранее Байден раскрыл, когда Израиль выведет свои войска из Ливана.