Байден раскрыл, когда Израиль выведет свои войска из Ливана

Договоренности, достигнутые между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболлах», предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая со специальным обращением, сообщает ТАСС.

По его словам, в течение ближайших 60 дней армия Ливана и силы государственной безопасности будут развернуты и возьмут под контроль свою территорию. При этом, как отметил глава Белого дома, не будет восстановлена террористическая инфраструктура «Хезболлы» на юге Ливана.

«В течение следующих 60 дней Израиль постепенно выведет свои оставшиеся силы, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать свои дома, школы, фермы», — сказал он.

Как сообщил Байден, прекращение огня между Израилем и Ливаном начнет действовать в среду, 27 ноября, с 04:00 по местному времени (05:00 мск).

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что 26 ноября представит на утверждение военно-политического кабинета страны соглашение о прекращении огня в Ливане. По его словам, если «Хезболла» нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то израильская сторона «нанесет удар».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.