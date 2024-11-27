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Израиль атаковал погранпереходы на сирийско-ливанской границе

SANA: Израиль ударил по пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана

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Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля нанесла удары по контрольно-пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства SANA.

Были атакованы КПП «Аль-Арида» (в сирийской провинции Тартус) и «Аль-Дабусия» (в сирийской провинции Хомс). Информация о последствиях обстрелов в настоящее время не приводится.

24 ноября сообщалось, что Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход «Джусия» в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс. В результате атаки объект вышел из строя.

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что представит на утверждение военно-политического кабинета страны соглашение о прекращении огня в Ливане. По его словам, если «Хезболла» нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то израильская сторона «нанесет удар».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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