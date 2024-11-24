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Израиль атаковал КПП на границе Сирии и Ливана

РИА Новости: Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израиль атаковал погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сирийский источник.

«Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя», — сообщил источник.

Обстрел было слышно из города Аль-Кусейр, расположенного около границы Сирии с Ливаном.

17 ноября ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны, двое военнослужащих не выжили.

Израильские военные продолжают локальные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана. В рамках этих операций ВВС Израиля нанесли удары по более чем 160 объектам ливанского движения, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера».

Ранее израильские военные задержали врачей скорой помощи на Западном берегу Иордана.

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