Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке

Агрессивная и милитаристская политика Израиля приводит к деградации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой».

«Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать <…> Это прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля», — отметил он.

В числе причин — стремление США монополизировать посреднические функции, пожертвовав консенсусными решениями Совета Безопасности ООН, подчеркнул Лавров.

По мнению министра, ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только «нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта». При этом Вашингтон постоянно блокирует принятие в Совете Безопасности ООН «действительно сильной резолюции» с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа, добавил Лавров.

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что представит на утверждение военно-политического кабинета страны соглашение о прекращении огня в Ливане. По его словам, если «Хезболла» нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то израильская сторона «нанесет удар».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.