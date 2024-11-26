Нетаньяху вынесет соглашение о прекращении огня в Ливане на утверждение военного кабинета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 26 ноября представит на утверждение военно-политического кабинета страны соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что израильская сторона сохраняет полную свободу военных действий в согласии с США.

Если «Хезболла» нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то Иерусалим «нанесет удар», добавил израильский премьер.

Накануне сообщалось, что Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение, которое приведет к прекращению огня между Армией обороны Израиля и ливанским движением «Хезболла».

CNN отмечает, что соглашение о прекращении огня между сторонами также должно быть одобрено израильским кабинетом министров. Однако в настоящее время этого еще не произошло.

Незадолго до этого Ynet со ссылкой на ряд источников сообщал, что Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. По данным портала, проект соглашения сторон предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана.

Ранее в Кремле назвали чрезвычайной ситуацию в Ливане.