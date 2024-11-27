Reuters узнал подробности о российской ракете «Орешник»

Боеголовки новой российской ракеты средней дальности «Орешник», выпущенной по военному объекту в Днепропетровске на Украине, не имели взрывчатки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

«В этом случае (ракета. — «Газета.Ru») была без взрывчатки... Не было никаких взрывов, как мы ожидали», — отметил собеседник издания.

Исключение взрывчатых веществ из «головной части» — теплозащитной части ракеты, которая несет боеголовку — оставляет место для приборов, которые можно использовать для измерения характеристик изделия, объяснили эксперты.

Комментарии специалистов в этой сфере подтверждают использование «Орешника» в качестве предупреждения Западу после того, как США и Великобритания позволили Украине запустить ракеты по России, добавило издание.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Киев может применять ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ.