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В Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном

Израильский министр Бен-Гвир назвал соглашение с Ливаном исторической ошибкой

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Israel Defense Forces via AP

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном является «исторической ошибкой». Об этом заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Это не прекращение огня. Это возврат к концепции «тишина в обмен на тишину». И мы уже видели, к чему это ведет <...> Это историческая ошибка!» — подчеркнул он.

По мнению министра, это соглашение «писано вилами по воде» и не приведет к возвращению жителей севера страны в свои дома. Бен-Гвир подчеркнул, что Израилю для ухода из Ливана необходим «пояс безопасности», чтобы не допустить ракетных ударов по своей территории.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит на утверждение военно-политического кабинета страны соглашение о прекращении огня в Ливане. Если «Хезболла» нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то Израиль «нанесет удар», добавил он.

Незадолго до этого Ynet со ссылкой на ряд источников сообщал, что Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. По данным портала, проект соглашения сторон предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.

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Операция Израиля в Ливане
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