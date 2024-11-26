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В генштабе ВС Белоруссии прокомментировали новые вооружения России

Генштаб ВС Белоруссии назвал новые вооружения РФ «защитным зонтиком» для Минска

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Андрей Александров/РИА Новости

Новые вооружения России являются «защитным зонтиком» и для Минска, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника генштаба ВС Белоруссии, новое вооружение российской стороны является не просто гарантией, а «зонтиком, который нас тоже прикрывает» и обеспечивает защиту.

До этого страны «Большой семерки» (G7) охарактеризовали запуск российской ракетной системы средней дальности «Орешник» как «свидетельство безрассудного поведения» России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше признали, что «Орешник» стал серьезной проблемой для Украины.

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