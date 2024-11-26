В Польше признали, что «Орешник» стал серьезной проблемой для Украины

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» представляет собой серьезную угрозу для Украины, так как имеющиеся у Киева системы противовоздушной обороны не в состоянии обнаружить ее запуск и полет. Об этом в интервью порталу Fronda заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«На мой взгляд, использование ракеты «Орешник» со стороны России демонстрирует, что системы ПВО, доступные украинским военным, не способны справиться с межконтинентальными ракетами, которые движутся на больших высотах. Это создает серьезную проблему для Украины, поскольку никто не смог зафиксировать запуск этой ракеты. Спутниковая разведка — будь то военные или коммерческие спутники, используемые Украиной или США — должна была обнаружить ее запуск и движение. Однако этого не произошло, и тревога не была объявлена», — отметил Скшипчак.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее происхождение названия ракеты «Орешник» объяснили.