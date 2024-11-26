Страны G7 осудили Россию за пуск «Орешника»

Страны «Большой семерки» (G7) охарактеризовали запуск российской ракетной системы средней дальности «Орешник» как «свидетельство безрассудного поведения» России. Это утверждение содержится в заявлении глав Министерств иностранных дел, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи, передает РИА Новости.

«Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним примером ее неосторожного и провокационного поведения. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины останется непоколебимой», — говорится в коммюнике.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше признали, что «Орешник» стал серьезной проблемой для Украины.