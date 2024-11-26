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Использованные ВСУ ракеты ATACMS, вероятно, произведены в 1990-е годы

РИА: используемые для атак на Курск ATACMS были произведены в 1990-е годы

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Минобороны России

Ракеты ATACMS, использованные Украиной для атак на Курскую область, скорее всего, были выпущены в 1990-х годах и подверглись модификации не менее двух раз для продления их срока службы. Об этом пишет РИА Новости.

Анализ фотографий обломков американских дальнобойных ракет, опубликованных Минобороны РФ, показывает, что они были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Под этим наименованием компания фигурировала в списках военных подрядчиков США до 1999 года, согласно годовым отчетам армии Соединенных Штатов.

С 2000 года подрядчик изменил название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на ракетах ATACMS, запущенных Украиной по Курской области, указывает на то, что они, вероятно, были первоначально произведены в конце 1990-х, когда армия США начала закупать их в больших объемах.

Учитывая, что срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, предполагается, что выпущенные ракеты могли быть модифицированы дважды, чтобы продлить их эксплуатацию. Расходы на восстановление срока службы каждой единицы также учитывались в этом процессе.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в НАТО высказались о поддержке Киева после применения Россией «Орешника».

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Атаки на Курскую область
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