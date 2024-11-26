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В НАТО высказались о поддержке Киева после применения Россией «Орешника»

НАТО обещает продолжать поддержку Киева после применения Россией «Орешника»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО  обещает не  ослаблять поддержку Украины после применения Россией «Орешника»  по Днепру. Об этом сообщается на сайте альянса.

Заявление было сделано по итогам экстренного заседания Совета Украина  —  НАТО на  уровне послов.

Они обсудили ситуацию в сфере безопасности на Украине после запуска российской стороной экспериментальной баллистической ракеты средней дальности, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Польше признали, что «Орешник» стал серьезной проблемой для Украины.

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