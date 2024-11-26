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Тревога объявлена по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога была объявлена в 16:44 мск и продолжается до сих пор.

Причина объявления тревоги во всех регионах страны не названа.

До этого бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» представляет собой серьезную угрозу для Украины, так как имеющиеся у Киева системы противовоздушной обороны не в состоянии обнаружить ее запуск и полет.

Президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее происхождение названия ракеты «Орешник» объяснили.

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