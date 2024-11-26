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Стало известно о тяжелых боях на Харьковском направлении

Ганчев: тяжелые бои продолжаются на ряде участков на Харьковском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Тяжелые бои продолжаются на нескольких участках на Харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, российские военные продолжают слаженные действия по освобождению Харьковщины от противника. Ганчев отметил, что бои ведутся с большой напряженностью и упорством на нескольких участках фронта.

Во вторник министерство обороны РФ проинформировало о том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад».

Также 26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее в Европе рассказали, почему Украина не изменит ситуацию на фронте в свою пользу.

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