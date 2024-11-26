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ВС РФ взяли под контроль село Копанки в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Копанки в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Копанки в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад». Помимо этого, российские войска ударили по позициям 43-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 25-й бригады десантников и 115-й бригады территориальной обороны.

Противник понес потери в личном составе и технике в районах Купянска, Сеньково, Загоруйковки, Новоплатоновки и Лозовой в Харьковской области, а также около Ивановки в ДНР.

Кроме того, ВС РФ отбили пять контратак ВСУ, в которых принимали участие четыре бригады врага.

Отмечается, что украинские войска лишились порядка 440 солдат, одной бронемашины, пяти легковых автомобилей, САУ Krab, станции РЭБ «Анклав-Н» и трех складов со снарядами.

Также 26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs.

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