Российская армия взяла под контроль село Копанки в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад». Помимо этого, российские войска ударили по позициям 43-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 25-й бригады десантников и 115-й бригады территориальной обороны.

Противник понес потери в личном составе и технике в районах Купянска, Сеньково, Загоруйковки, Новоплатоновки и Лозовой в Харьковской области, а также около Ивановки в ДНР.

Кроме того, ВС РФ отбили пять контратак ВСУ, в которых принимали участие четыре бригады врага.

Отмечается, что украинские войска лишились порядка 440 солдат, одной бронемашины, пяти легковых автомобилей, САУ Krab, станции РЭБ «Анклав-Н» и трех складов со снарядами.

Также 26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs.