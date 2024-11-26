В Европе рассказали, почему Украина не изменит ситуацию на фронте в свою пользу

Уровень поддержки Киева западными странами недостаточен, чтобы кардинально изменить неблагоприятную для Украины ситуацию на поле боя. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что нынешний уровень помощи недостаточен для того, чтобы ситуация на поле боя склонилась в пользу Украины», — подчеркнул он.

В этой связи, по мнению Рейндерса, странам Европы необходимо увеличить поддержку Киева: отправить в распоряжение ВСУ дополнительные системы противовоздушной обороны, снаряды, а также дальнобойное вооружение.

До этого сообщалось, что Европа не имеет возможности произвести достаточно вооружения для передачи его Украине, поэтому Брюссель дает Киеву деньги, чтобы Украина делала это сама.

Отмечалось, что в рамках нового подхода европейцы финансируют украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства необходимого вооружения для ВСУ.

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