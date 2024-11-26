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Стало известно имя нового командующего группировкой «Юг»

РБК: врио командующего группировкой «Юг» назначен генерал-лейтенант Санчик

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

После отставки генерал-полковника Геннадия Анашкина врио командующего группировкой «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. Об этом, ссылаясь на источник в Минобороны РФ, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в мае 2024 года Санчик присутствовал на совещании у президента России Владимира Путина как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, а до того занимал в том же округе должность первого заместителя командующего войсками.

23 ноября сообщалось, что командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Предположительно, причиной увольнения Анашкина стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне группировки «Юг».

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