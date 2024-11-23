Названа возможная причина снятия с должности командующего группировкой «Юг»

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в Минобороны РФ.

«Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО», — описал источник деятельность генерала.

Отмечается, что Минобороны официально не сообщало ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении. 23 ноября в Telegram-каналах российских военкоров стали появляться сообщения о том, что командующий группировкой «Юг» генерал Анашкин снят с должности. По словам военкора Юрия Котенка, предположительно, причиной увольнения Анашкина стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей.

Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Общевойсковой академии ВС РФ. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне. Участвовал в грузино-осетинском конфликте, командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Ранее командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности.