«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности

Командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Утверждается, что причиной стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание Анашкина доводить до высшего командования истинное положение вещей», — написал Котенок в Telegram.
О снятии Анашкина с должности также сообщали Telegram-каналы «Рыбарь», «Военный осведомитель» и блогер Кирилл Федоров. По их информации, генерала сняли за то, что он «не доводил до высшего командования истинное положение дел» на Северском направлении, чем вводил в заблуждение вышестоящее командование.
«Рыбарь» перечислил несколько населенных пунктов, которые стали «синонимом лжи и неоправданных потерь». Это Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское и Выемка.
«Причем о проблемах там не писал только ленивый: в целом, системе потребовалось около двух месяцев, чтобы на них среагировать должным образом», — указывает он.
Официально Минобороны России информацию о снятии Анашкина не подтверждало, о назначении нового командующего не объявлялось.
В сводках за последнее время сообщалось о успехах группировки войск «Юг» и «продвижении в глубину обороны противника».
Биография Анашкина
Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Службу он проходил в частях ВДВ.
Летом 2007 года был назначен командиром 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии.
В августе 2008 года батальонная тактическая группа под командованием Анашкина провела успешный рейд по тылам грузинских войск.
В сентябре 2008 года президентским указом ему присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга», вручена медаль «Золотая Звезда».
С 2021 по 2022 год — командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
До весны 2024 года — командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией.
В мае 2024 года стало известно о назначении Анашкина временно исполняющим обязанности командующего Южным военным округом. Ранее занимавший эту должность генерал-полковник Сергей Кузовлев стал командующим войсками Московского военного округа.