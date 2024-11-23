«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности Военкоры сообщили о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» Анашкина

Командующего российской группировкой войск «Юг» Геннадия Анашкина, предположительно, сняли с должности, сообщают военкоры. По их информации, это произошло из-за того, что Анашкин дезинформировал командование о положении на фронте, а также из-за вскрывшихся проблем при продвижении ВС РФ под Северском. Официально Минобороны о смене командующего «Югом» не объявляло.

Командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Утверждается, что причиной стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание Анашкина доводить до высшего командования истинное положение вещей», — написал Котенок в Telegram.

О снятии Анашкина с должности также сообщали Telegram-каналы «Рыбарь», «Военный осведомитель» и блогер Кирилл Федоров. По их информации, генерала сняли за то, что он «не доводил до высшего командования истинное положение дел» на Северском направлении, чем вводил в заблуждение вышестоящее командование.

«Рыбарь» перечислил несколько населенных пунктов, которые стали «синонимом лжи и неоправданных потерь». Это Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское и Выемка.

«Причем о проблемах там не писал только ленивый: в целом, системе потребовалось около двух месяцев, чтобы на них среагировать должным образом», — указывает он.

Официально Минобороны России информацию о снятии Анашкина не подтверждало, о назначении нового командующего не объявлялось.

В сводках за последнее время сообщалось о успехах группировки войск «Юг» и «продвижении в глубину обороны противника».

Биография Анашкина

Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Службу он проходил в частях ВДВ.

Летом 2007 года был назначен командиром 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии.

В августе 2008 года батальонная тактическая группа под командованием Анашкина провела успешный рейд по тылам грузинских войск.

В сентябре 2008 года президентским указом ему присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга», вручена медаль «Золотая Звезда».

С 2021 по 2022 год — командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

До весны 2024 года — командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией.

В мае 2024 года стало известно о назначении Анашкина временно исполняющим обязанности командующего Южным военным округом. Ранее занимавший эту должность генерал-полковник Сергей Кузовлев стал командующим войсками Московского военного округа.