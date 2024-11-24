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Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне группировки «Юг»

Минобороны: потери ВСУ в зоне группировки «Юг» составили до 500 солдат за сутки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне Южной группировки за прошедшие сутки составили до 500 военных и два склада боеприпасов. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 37-й бригады морской пехоты в районах Дачного, Часова Яра, Александро-Шультина, Сухих Ялов и Курахово Донецкой народной республики», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В результате этого ВСУ также лишились трех автомобилей, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 105-мм орудия L-119 британского производства.

Также Минобороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» отразили десять контратак ВСУ за сутки. По информации министерства, за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 380 военных.

Ранее ВС РФ уничтожили пункт управления дронами под Красным Лиманом.

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