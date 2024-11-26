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Российские военные уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ самолетного типа

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один беспилотник самолетного типа», — написал он.

По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы осуществляют работу на месте.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил Богомаз российских военнослужащих.

Несколькими часами ранее Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников в регионе.

До этого глава Брянской области сообщил об уничтожении одного дрона. Разрушений и пострадавших не было.

В ночь на 26 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Валерий Слюсарь заявил, что в регионе силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Ранее два человека пострадали после атаки БПЛА на автомобиль.

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