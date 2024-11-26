Российские военные уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один беспилотник самолетного типа», — написал он.

По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы осуществляют работу на месте.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил Богомаз российских военнослужащих.

Несколькими часами ранее Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников в регионе.

До этого глава Брянской области сообщил об уничтожении одного дрона. Разрушений и пострадавших не было.

В ночь на 26 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Валерий Слюсарь заявил, что в регионе силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Ранее два человека пострадали после атаки БПЛА на автомобиль.