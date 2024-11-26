Беспилотник сбили в Брянской области

Беспилотник самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

25 ноября глава Брянской области сообщил, что новогодние мероприятия в регионе пройдут с ограничениями, больших гуляний не будет из-за введенного в августе режима контртеррористической операции.

Отслеживать использование пиротехники будут службы региона, если граждан застанут за этим — накажут, добавил он.

До этого ФСБ сообщала, что беспилотник ВСУ пытался атаковать запас зерновых в ДНР.

Ранее два человека пострадали после атаки БПЛА на автомобиль.