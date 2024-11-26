Еще два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты в Брянской области войсками ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал губернатор, уточнив, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении одного беспилотника. Разрушений и пострадавших не было.

Ночью врио губернатора региона Валерий Слюсарь заявлял, что силы ПВО отражают воздушную атаку украинской армии в Ростовской области. По последним данным, средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Ранее средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ за ночь.