Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника в Брянской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты в Брянской области войсками ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал губернатор, уточнив, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении одного беспилотника. Разрушений и пострадавших не было.

Ночью врио губернатора региона Валерий Слюсарь заявлял, что силы ПВО отражают воздушную атаку украинской армии в Ростовской области. По последним данным, средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Ранее средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ за ночь.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами