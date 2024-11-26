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Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области

Силы ПВО сбили 4 БПЛА в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы ПВО отражают воздушную атаку украинской армии в Ростовской области, сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага», — написал он.

На данный момент, уточнил Слюсарь, войска противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Пострадавших и разрушений, по его данным, нет.

Силы ПВО продолжают работу, добавил губернатор.

До этого беспилотник самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что никто не пострадал.

Утром 25 ноября сообщала, что беспилотник ВСУ пытался атаковать запас зерновых в ДНР.

Ранее два человека пострадали после атаки БПЛА на автомобиль.

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