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В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на автомобиль

Двое жителей ЛНР госпитализированы после атаки украинского дрона на автомобиль

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Stringer/REUTERS

В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе СватовоЛуганск в Луганской народной республике пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

«Участок дороги Сватово-Мостки. Минут за 5-10 до нашего подъезда гражданский автомобиль Нива атаковал украинский дрон», — написал Мирошник.

По его информации, в момент нападения в машине находились мужчина и женщина, которые получили травмы и были госпитализированы. Мужчина, как отметил Мирошник, находится в тяжелом состоянии.

Сегодня Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников также атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, в результате чего пострадал боец самообороны. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали бойцу всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во время Второй мировой войны.

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