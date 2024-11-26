Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка

Российские военнослужащие подошли к окраинам населенного пункта Малая Токмачка на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Войска продвинулись севернее и вышли на окраины Малой Токмачки, освободив за последние сутки около 15 квадратных километров», — сказал он.

Также Рогов сообщил, что ВС России продолжают продвигаться в Курахово на западе Донецкой народной республики (ДНР), за освобождение которого идут ожесточенные бои. Он уточнил, что боевые действия перекинулись в районы многоэтажной застройки.

18 ноября Рогов заявлял, что российским солдатам в Запорожской области удалось продвинуться от Новопокровки к Малой Токмачке.

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