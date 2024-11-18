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Российские войска продвинулись к Малой Токмачке под Ореховым в Запорожской области

Рогов: российская армия продвинусь к Малой Токмачке в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы в Запорожской области продвинулись от Новопокровки к контролируемой украинской армией Малой Токмачке. Об этом ТАСС рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, на Ореховском направлении имеется продвижение от Новопокровки на запад и северо-запад по направлению к Малой Токмачке. Российские войска улучшили свои позиции на переднем краю и отодвинули линию фронта.

17 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по взятию Херсона под контроль Вооруженных сил РФ требует много усилий и ресурсов.

15 ноября пресс-служба министерства обороны России сообщила, что за неделю на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции сдался в плен 41 украинский военнослужащий.

Ранее российские военные выбили ВСУ с позиций под Константиновкой.

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