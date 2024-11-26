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Российские военные продолжают продвигаться на западе ДНР

Рогов: продвижение российских войск в Курахово на западе ДНР продолжается

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Курахово на западе Донецкой народной республики (ДНР), за освобождение которого идут ожесточенные бои. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, боевые действия перекинулись в районы многоэтажной застройки.

«Боевые действия перекинулись уже в районы многоэтажной жилой застройки. До этого наши продвигались только в частном секторе», — сказал он.

До этого Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» под Курахово в ДНР.

21 ноября сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово.

Рогов добавил, что российские военные продвинулись вперед южнее Курахово, освободив и взяв под контроль порядка 6 кв. км в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее. Продолжается активная «зачистка» от Вооруженных сил Украины южного кармана на Кураховском направлении.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, в 2022 году его население составляло 18 тыс. человек. Взятие населенного пункта позволит ВС РФ выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.

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