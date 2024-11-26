Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, прибыли ли американские подрядчики на Украину

Пентагон: американские подрядчики пока не прибыли на Украину для ремонта техники

close
Maksym Kishka/Reuters

Подрядчики из Соединенных Штатов пока не прибыли на территорию Украины, чтобы провести ремонт и техническое обслуживание вооружений. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает РИА Новости.

«Мы объявили о наборе небольшой группы подрядчиков для помощи с ремонтом и обслуживанием техники, но еще никто не прибыл», — сказала она.

Сингх отметила, что в Пентагоне планируют проверить информацию по этому вопросу и раскрыть общественности дополнительные данные при их наличии.

Она также добавила, что Соединенные Штаты пока не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами