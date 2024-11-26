Подрядчики из Соединенных Штатов пока не прибыли на территорию Украины, чтобы провести ремонт и техническое обслуживание вооружений. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает РИА Новости.

«Мы объявили о наборе небольшой группы подрядчиков для помощи с ремонтом и обслуживанием техники, но еще никто не прибыл», — сказала она.

Сингх отметила, что в Пентагоне планируют проверить информацию по этому вопросу и раскрыть общественности дополнительные данные при их наличии.

Она также добавила, что Соединенные Штаты пока не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена.