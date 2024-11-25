ВСУ атаковали Курскую область с помощью ATACMS

Украинские военные ударили ракетами ATACMS по Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, всего за ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили семь ракет ATACMS и пять беспилотников над Курской областью.

«Ракеты сбили в том числе в районе Курчатова, где расположена атомная электростанция, в Курске и в нескольких поселках неподалеку от российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Fighterbomber сообщал, что ВСУ выпустили восемь ракет по Курской области, все они были направлены на аэродром, но ни российские, ни украинские власти эту информацию пока не подтвердили.

До этого французская газета Le Monde писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России без «поддержки Запада на земле».

В сентябре президент России Владимир Путин говорил, что украинские войска не смогут осуществлять удары вглубь РФ без помощи западных партнеров. По его словам, для этого нужны разведывательные данные со спутников. Однако, по словам главы государства, Украина не имеет доступа к подобной информации.

Ранее Путин объяснил, как участие Запада изменило суть конфликта на Украине.