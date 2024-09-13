Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь РФ без Запада

Украинские войска не смогут осуществлять удары вглубь России без помощи западных партнеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии», — сказал глава государства.

Путин добавил, что для ударов вглубь России нужны разведывательные данные со спутников. Однако, по словам президента, Украина не имеет доступа к подобной информации. В связи с этим украинское правительство может обратиться за помощью к странам НАТО, подчеркнул российский лидер.

Накануне телеканал ABC сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По его данным, в ходе встречи политики не приняли итоговое решение по применению американских снарядов.

Позже официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. Он подчеркнул, что не собирается спекулировать на данную тему.

Ранее Путин объяснил, как участие Запада изменило суть конфликта на Украине.