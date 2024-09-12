Путин объяснил, как участие Запада изменило суть конфликта на Украине

Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине меняет его суть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Прямoе участие (стран Запада) — это уже существенным образoм меняет саму суть, саму природу кoнфликта. Это будет oзначать, что страны НАТО, США, еврoпейские страны воюют с Россией», — заявил он.

Путин отметил, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, исходящих от стран Запада.

12 сентября Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников.

В этот же день Путин встретился с героем СВО подполковником Даниловым в клинике Минобороны. Данилов руководил обороной поселка Малая Локня в Курской области. Боец вызвал удар на себя для удара по позициям ВСУ.

Ранее Путин отреагировал на возможность ударов дальнобойными ракетами по РФ.