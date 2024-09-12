Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил, как участие Запада изменило суть конфликта на Украине

Путин: прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине меняет его суть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Прямoе участие (стран Запада) — это уже существенным образoм меняет саму суть, саму природу кoнфликта. Это будет oзначать, что страны НАТО, США, еврoпейские страны воюют с Россией», — заявил он.

Путин отметил, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, исходящих от стран Запада.

12 сентября Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников.

В этот же день Путин встретился с героем СВО подполковником Даниловым в клинике Минобороны. Данилов руководил обороной поселка Малая Локня в Курской области. Боец вызвал удар на себя для удара по позициям ВСУ.

Ранее Путин отреагировал на возможность ударов дальнобойными ракетами по РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами