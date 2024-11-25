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Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Елизаветовки в ДНР

Рогов: украинскую армию выбили из Елизаветовки в ДНР, ведется зачистка

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России выбили бойцов украинской армии из села Елизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», — отметил он.

Кроме того, ведутся активные боевые действия в селе Романовка — южнее Курахово, добавил Рогов.

23 ноября сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские войска из села Берестки, которое находится на берегу Кураховского водохранилища севернее города Курахово в ДНР.

Газета The Independent писала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. На прошлой неделе украинский ресурс Deep State сообщал, что ВС РФ вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться.

Украинское издание «Страна.ua» назвало Курахово «важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка». Взятие города, как отметило РИА Новости, позволит российской армии продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее украинским войскам предсказали катастрофу на Кураховском направлении.

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