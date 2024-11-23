Вооруженные силы России выбили украинские войска из села Берестки, расположенного на берегу Кураховского водохранилища севернее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в селе осуществляется зачистка от противника.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ.

Украинское издание «Страна.ua» назвало Курахово «важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка». Взятие города, как отметило РИА Новости, позволит российской армии продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке. Это продвижение, в свою очередь, поспособствует решению сразу нескольких задач.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.