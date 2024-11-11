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Украинским войскам предсказали катастрофу на Кураховском направлении

Deep State: в районе Курахово назревает катастрофа из-за продвижения ВС РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские военнослужащие продвигаются в районе города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), пытаясь обойти населенный пункт с флангов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на аналитический проект Deep State.

По информации журналистов, в настоящее время Вооруженные силы РФ атакуют город с трех направлений — с востока, севера и юга. Также они стремятся «перерезать» основные трассы снабжения украинских формирований в Курахово.

Из материала следует, что параллельно российские бойцы наступают еще на три расположенных на данном участке населенных пункта. Речь идет о поселке Старые Терны и селах Берестки, Сонцовка. В последнее ВС РФ уже заходили, но закрепиться здесь им пока не удалось.

«С юга до трассы [на Курахово] им остается около 10 км, а оборонительные укрепления ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») там «оставляют желать лучшего». С востока они заходят на окраины города, пытаясь закрепиться и накопить силы», — добавили авторы статьи.

При этом наиболее опасная ситуация для ВСУ в скором времени может сложиться в «кармане» в районе населенных пунктов Екатериновка, Антоновка и Елизаветовка. В Deep State считают, что потеря контроля над Курахово теперь является лишь вопросом времени.

«А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу [для украинских войск]», — резюмировали участники аналитического проекта.

Ранее военные корреспонденты заявили, что ВСУ подорвали дамбу на Кураховском водохранилище.

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Операция на Украине
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