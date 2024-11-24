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Британский эксперт заявил об огромных потерях ВСУ

Эксперт Меркурис: украинская армия несет огромные потери

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий несут очень большие потери. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что потери украинских войск являются «ужасающими», и отсутствуют малейшие признаки того, что эти потери уменьшаются.

Меркурис указал, что страны Запада лихорадочно пытаются предпринять какие-нибудь меры. Им приходится идти на отчаянные шаги и поставлять Киеву все подряд без всякой конкретной цели, резюмировал Меркурис.

24 ноября отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВСУ следует срочно отступать со своих позиций на двух направлениях в Донецкой народной республике.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне группировки «Юг».

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