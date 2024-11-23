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Российские войска продвинулись на Времевском направлении

Рогов: российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

«Войска освободили свыше 20 квадратных км и вышли на окраины Великой Новоселки. Сейчас там идут активные боевые действия штурмового характера», — сказал он.

По словам Рогова, в населенном пункте расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Он добавил, что продвижение ВС России к поселку позволит взять под огневой контроль трассу снабжения украинских группировок между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

23 ноября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что на восточной окраине поселка Великая Новоселка начались бои.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.

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