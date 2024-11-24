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Бывший полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению

Стариков: ВСУ нужно срочно отступать на Покровском и Южно-Донецком направлениях

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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны срочно отступать со своих позиций на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший полковник Службы безопасности страны (СБУ) Олег Стариков.

«Есть большая вероятность, что в ближайшее время <…> нам будет необходимо отходить. Потому что или попадать в котлы или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу», — сказал эксперт.

Он призвал украинские войска к отступлению на Южно-Донецком и Покровском (российское название — Красноармейское) направлениях.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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