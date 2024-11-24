Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Дзержинске ДНР

Российские войска продвигаются в центральных районах города Дзержинска (украинское название — Торецк), расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, и наши подразделения продвигаются именно там», — отметил Пушилин в опубликованном видео.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не получили приказ на отступление из данного населенного пункта.

21 ноября советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что более половины территории города Дзержинска контролируется российскими войсками. По его словам, Вооруженные силы России «работают по противнику очень эффективно в районе Торецка».

В начале ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что армия России постепенно занимает Дзержинск.

Ранее российский боец объяснил важность взятия Нелеповки в ДНР.