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Российский боец объяснил важность взятия Нелеповки в ДНР

Комбат «Хан»: взятие Нелеповки помогло наступлению на Дзержинск в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Взятие поселка Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР) позволило облегчить наступление российских войск на Дзержинск (Торецк), рассказал в беседе с РИА Новости командир батальона «Шторм» 9-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Хан».

«Освободить его нужно — чтобы лишить возможности ударить во фланг группировке, наступающей на Дзержинск, и бить по Новгородскому (Нью-Йорк). К тому же в Нелеповке стояли «азовцы» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Шанс добраться до них всегда усиливает азарт», — говорится в статье.

«Хан» также рассказал, что каждый километр дается бойцам ВС РФ с трудом, и привел в пример тяжелые бои у Новгородского. Он отметил, что солдаты в течение нескольких недель по ночам выводили беженцев из населенного пункта под огнем дронов и артиллерии.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские солдаты продвигаются в городской застройке Дзержинска. По его словам, в настоящее время в населенном пункте Курахово идут боевые действия. Помимо этого, «открывается простор» на Красноармейском направлении после взятия под контроль Ленинского, что западнее населенного пункта Селидово.

Ранее в Минобороны РФ назвали число потерь ВСУ с начала атаки на Курскую область.

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