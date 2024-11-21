ВСУ покинули северный берег Кураховского водохранилища

Российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Сообщается, что зачистку вела группировка ВС РФ «Центр», которая воюет между реками Соленая и Волчья и ведет наступление в сторону Покровска. Отмечается, что пути отступления из Курахово уже находятся под контролем российских сил.

До этого ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ.

Отмечается, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.

«Страна.ua» называет Курахово «важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка». Взятие города позволит российской армии продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Кураховское направление самым сложным для ВСУ.