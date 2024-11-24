Зеленский призвал дать Украине больше ПВО

Украине необходимо больше средств противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Крайне важно укрепить защиту нашего неба», — сказал он.

Зеленский отметил, что Киев работает над этим с партнерами.

22 ноября Зеленский заявил, что Киев обратился к своим западным союзникам с просьбой усилить системы ПВО после применения ВС РФ новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскритиковал Раду за отказ работать под угрозой обстрела «Орешником».